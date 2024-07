Był wielką gwiazdą. Nagle zniknął z ekranów

"M jak miłość" czy "Europa da się lubić" to produkcje, w których mogliśmy oglądać Steffena Möllera. Aktor szybko zyskał sympatię i uznanie widzów. W pewnym momencie zniknął z mediów i wyjechał z Polski. W wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce opowiedział, dlaczego zrezygnował z kariery w Polsce i jak wygląda teraz jego życie.

Steffen Möller doskonale włada niełatwym językiem polskim. Mało kto wie, ale aktor uczył się go w Krakowie.

Po przyjeździe do Krakowa zakochał się w Polsce. Niedługo po ukończeniu studiów, przeniósł się do Warszawy. Początkowo pracował jako nauczyciel języka niemieckiego. Wszystko zmieniło się w 2002 roku, kiedy otrzymał rolę w "M jak miłość". Zagrał Stefana Müllera, w występ w serialu zapewnił mu ogólnopolską rozpoznawalność.

Wkrótce po zakończeniu serialu wrócił do Niemiec. Zamieszkał w Heidelbergu. Przyznał, że często tęskni za Polską.

