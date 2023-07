Była gwiazdą "Nikity". Niesłychane, jak dziś wygląda

Udział w "Nikicie" otworzył aktorce drzwi do międzynarodowej kariery, która wciąż trwa. Peta Wilson pojawiła się w ciągu ostatnich lat w produkcjach, takich jak "Liga niezwykłych dżentelmenów", "Superman: Powrót", "Gardens of the Night" i "CSI: Miami". Jej ostatnią rolą jest rola w serialu "Troppo" z 2022 roku, w którym wciela się w Eve.