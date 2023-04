Była gwiazdą lat 80. Jej romans z młodszym aktorem wywołał poruszenie

Przestało się im układać. Powodem miał być syn aktorki

14-letnia pociecha Poli Raksy miała zupełnie nie dogadywać się z jej partnerem. Bogusław chciał nawet, by syn Poli został umieszczony w klasztorze! Sprawy wyglądały na tyle poważnie, że Linda coraz częściej i na coraz dłużej odwiedzał bary. Ostatecznie jednak związek zakończył się, gdy aktorka dowiedziała się o tym, że był widziany z inną kobietą. To dla gwiazdy była przeszkoda nie do ominięcia.