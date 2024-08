Rzuciła aktorstwo i odeszła od ojca dziecka. Tak dziś wygląda jej życie

Dorota Deląg ukończyła studia na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu i szybko zadebiutowała na ekranie, występując w serialach "Sukces" oraz "Życie jak poker". Do nauki w szkole aktorskiej zachęcił ją starszy brat, Paweł Deląg, jednak to nie rodzinne więzy sprawiły, że w Polsce zrobiło się o niej głośno.