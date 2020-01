Paweł Deląg mówi o kobietach. Jest jedna, której zawsze ulega

Paweł Deląg od lat uważany jest za amanta. Tę łatkę przypięto mu nie tylko ze względu na wygląd, lecz i za role, w które się wciela. Teraz odważył się powiedzieć, co sądzi na temat kobiet oraz jaką odgrywają rolę w jego życiu. Jest jedna, której zawsze ulega.

Paweł Deląg w wywiadzie dla "Twojego Stylu" wyjawił, co myśli o płci przeciwnej. Okazuje się, że kobiety odrywają w jego życiu bardzo ważną rolę. – Wychowywały mnie kobiety. Kiedy ojciec odszedł, wychowywała nas ciocia Ania. Musiała odciążyć mamę, która zarabiała na utrzymanie rodziny – wstawała o świcie, by dotrzeć do Instytutu Pediatrii, gdzie była pielęgniarką. Po dyżurze biegła do przychodni. Wracała późno, więc ciocia Ania, na którą pieszczotliwie mówiliśmy Niania, wychowywała nas pod nieobecność mamy – oznajmił aktor.