Była gwiazdą Telewizji Polskiej. Po rozstaniu z Materną nagle zniknęła z ekranu

Elżbieta Śmiarowska marzyła o tym, by zdjąć z niej łatkę "ikony piękna". Nie chciała, aby skupiano się tylko na jej wyglądzie. Prezenterka zapragnęła pisać felietony, co później jej się udało. Dołączyła do redakcji "Pegaza". Żona Krzysztofa Materny spotykała się z brakiem docenienia ze strony współpracowników. Niektórzy uważali ją nawet za trudną do współpracy.