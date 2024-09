Są w białym małżeństwem. Żona uczestnika "The Voice" ujawniła powód

W 2016 roku wziął udział w "The Voice of Poland". Odpadł na etapie bitew. Zaledwie trzy miesiące po programie podpisał kontrakt z Universal Music Polska. W marcu 2017 roku ożenił się ze scenarzystką i reżyserką Anną Stachowiak, którą poznał podczas jednego z festiwali w Kołobrzegu.

Para pobrała się w urzędzie siedem lat temu. Doczekali się dwójki dzieci — Agaty i Alicji. Zmiana w ich relacji ma to związek z nawróceniem wokalisty, który jeszcze kilka lat temu określał się jako agnostyk. Przyjął chrzest święty i planuje wziąć ślub kościelny.

Żona artysty podkreśla, że choć zrezygnowali z uprawiania seksu, nie planują żyć w abstynencji do końca życia.

