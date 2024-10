Nie założył rodziny. Przykre, co mówił o kobietach

Jerzy Cnota nie miał łatwego dzieciństwa. Choć matka go uwielbiała, ojciec był wobec niego niezwykle surowy. Aktor twierdził, że dzięki jego dyscyplinie opuścił "środowisko lumpów i alkoholików". Początkowo pracował jako hutnik, potem nauczał. Na aktorstwo zdecydował się znacznie później. Popularność zdobyta dzięki roli w "Janosiku" nie wystarczała jednak, by czuł się w pełni spełniony. Żałował, że nigdy nie założył rodziny.

Choć zastanawiał się nad małżeństwem aż dwukrotnie, żadna z tych relacji nie zakończyła się sukcesem. Kobiety, które darzył uczuciem, zawiodły go, łamiąc mu serce.

Nigdy się nie ożenił. Dopiero na starość wyjawił, co za tym stało

Nigdy się nie ożenił. Dopiero na starość wyjawił, co za tym stało

- Dwa razy przymierzałem się (do ślubu - przyp. red.), ale kobitki mnie wyr*****y bez mydła. Pierwsza wrobiła mnie w dziecko. Jeszcze się nie urodziło, a jej rodzina już kazała mi się żenić. Kupiłem im mieszkanie, pomagałem, jak tylko mogłem. Ale któregoś dnia koledzy mnie otrzeźwili: "Czyś ty na głowę upadł? Czyś ty zdurniał?!". Powiedzieli mi, że wcześniak nie może ważyć 3,8 kg! - zdradził Cnota w rozmowie z "Super Expressem".

Druga była natomiast "bardzo zdolną aktorką, ale niestety alkoholiczką". Do samego końca nie wyjawił, kim dokładnie były te kobiety.

Żyje w białym małżeństwie. Żona nie ukrywa, z czym to się wiąże

Żyje w białym małżeństwie. Żona nie ukrywa, z czym to się wiąże

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!