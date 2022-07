Była narzeczona Rafała Brzozowskiego została mamą. "Jesteś prawdziwym cudem"

"Ta mała iskierka rozświetliła nasze życie. To nowe życie, które narodziło się z miłości. Jesteś dla nas prawdziwym cudem. Dowodem na to, że marzenia się spełniają. Byłaś naszym największym marzeniem, największą miłością. Bycie twoimi rodzicami to dla nas największy zaszczyt. Dziękujemy ci, Zofio, za wybranie nas" - czytamy w poście Tarnowskiej.