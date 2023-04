Była partnerka ponownie uderza w Tomasza Komendę. Mówi o punkcie zwrotnym w ich relacji

Była narzeczona Komendy odpowiedziała na słowa krytyki

Na łamach "Polityki" Walter skomentowała też sprawę choroby Komendy. - We wrześniu przedstawił w sądzie wypis ze szpitala onkologicznego, gdzie przechodził radioterapię. Dzisiaj jest w dobrej formie, mówi, że jest wyleczony. Ale kiedy sprawa trafiła do mediów po tym, co powiedział Tomek, musiałam wydać oświadczenie, żeby pokazać, jak było naprawdę - stwierdziła.