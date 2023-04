Spojrzała na Komendę i już wie. Nie wyklucza "czarnego scenariusza"

Tomasz Komenda spędził w więzieniu 18 lat. Niesłusznie skazany za brutalny gwałt oraz zabójstwo, został uniewinniony pięć lat temu i po jakimś czasie otrzymał w sumie ok. 13 mln zł zadośćuczynienia. Wrócił do rodziny, która przez cały ten czas nieustannie go wspierała, stworzył związek z Anną, został ojcem Filipa. Choć mówił, że "jest gotowy na wolność", w ostatnich dniach pojawia się wiele niepokojących informacji. Jego była partnerka twierdzi, że unika odpowiedzialności i płacenia alimentów, a rodzina - że się odciął.