Bela najpierw związała się z reżyserem i aktorem Arturem Urbańskim, z którym doczekała się syna Józefa. Jej drugim mężem był francuski miliarder - wszyscy myśleli, że to właśnie przy nim modelka odnajdzie szczęście. Choć była to historia niczym z bajki, i ten związek nie przetrwał próby czasu.

Małgorzatę Belę i francuskiego milionera Jeana-Yvesa Le Fura połączyła miłość do mody. Wybranek Polki był właścicielem magazynu modowego "Numéro". Mężczyzna wcześniej działał jako producent filmowy. Choć nie wiadomo, jak dokładnie biznesmen i modelka się poznali, bardzo szybko stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w branży.

W 2013 roku Bela i Le Fur stanęli na ślubnym kobiercu. Wesele odbyło się na Wyspach Syrenich we Włoszech. Zakochani zadbali o prywatność wydarzenia, jednak było wiadomo, że na miejscu pojawi się wiele znanych nazwisk. Wśród gości znalazła się wieloletnia przyjaciółka Małgorzaty, Kate Moss.

