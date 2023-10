Mediolan zapłonął od mnogości gwiazd i trendów. Co działo się na Fashion Weeku?

Czyżby do mody wróciły krótkie rękawiczki? W ostatnich sezonach popularne były te długie, sięgające powyżej łokci. Lecz Fendi do każdej sylwetki z nowego pokazu w Mediolanie dorzucił te przykrywające zaledwie nadgarstki. Do sukienek, koszul, topów. Kobiety, którym notorycznie marzną dłonie, z pewnością będą zachwycone.