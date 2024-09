Stanęła przed kamerą. W ażurowej kreacji wyglądała obłędnie

Ma za sobą intensywny czas wakacyjnego koncertowania. Ale Kasia Moś nie zwalnia tempa. Wszystko wskazuje na to, że nagrała utwór z akordeonistą Marcinem Wyrostkiem i stworzyła do niego teledysk .

Kulisami pracy nad nim podzieliła się ostatnio na Instagramie, gdzie regularnie pokazuje swoją codzienność. Wygląda na to, że projekt będzie nawiązywał do polskiej tradycji, folkloru i prostego, sielskiego życia . Wystarczy spojrzeć na stylizację, w której wokalistka stanęła przed kamerą.

Kasia Moś wcieliła się w postać niczym z "Chłopów". Do teledysku wybrała biały i ażurowy total look , którego bazą stała się sukienka ze skromną, a jednocześnie zdobną górą. Drobne wycięcia zrobiły tutaj całą robotę. Dodatkowym elementem był dzianinowy szal – misternie wydziergany i wykończony frędzlami .

Warto też zwrócić uwagę na fryzurę. Wokalistka zaplotła swoje długie blond włosy w warkocz i zawiązała go czerwoną kokardą. Jej głowę ozdobił natomiast wianek wykonany z polnych kwiatów , dzięki któremu idylliczny krajobraz wiejskiej sielanki został dopełniony.

