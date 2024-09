Spacerowała po pomoście. Ten strój to petarda na chłodniejsze dni

Moda lubi czasem zaskakiwać. To, co kiedyś uznawano za kicz, może stać się najnowszym trendem. Przykładów jest mnóstwo. Kiedyś dresy kojarzono z odzieżą noszoną w domu, a dziś cieszą się popularnością w stylizacjach ulicznych.

Niewątpliwie pandemia zmieniła nasze podejście do mody. Po powrocie do pracy nie chcieliśmy rezygnować z wygodnych ubrań, np. dresów. Kiedyś komplety dresowe były zarezerwowane dla aktywności fizycznych lub relaksu w domu. Jednak od kilku sezonów dominują na ulicach, a gwiazdy chętnie je noszą. Dresowe komplety stają się elementem wielu stylizacji, zapewniając komfort noszenia. A jak nosi je Kasia Moś?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak nosi je Kasia Moś?

Żyjemy w świecie, gdzie nie tylko trendy zmieniają się błyskawicznie, ale i my sami ciągle gdzieś pędzimy. Wygoda staje się kluczowym elementem codziennego życia. Moda na dresy jest zatem całkowicie zrozumiała – w końcu zyskałyśmy śmiałość, aby nosić je na co dzień, czasem nawet do pracy.

Jeżeli myślisz, że wygodne dresy są tylko na leniwe dni w domu, to jesteś w błędzie. Tylko spójrz na najnowszą stylizację Kasi Moś. Artystka spacerowała po pomoście w beżowym komplecie. Ciepła bluza z kapturem to must have na chłodniejsze dni.

Kasia Moś w beżowym zestawie © Instagram.com | kasiamos_official

Kasia Moś wybrała model o lekko przedłużonym fasonie. Do bluzy dobrała beżowe spodnie z gumką przy nogawkach. To idealna opcja na wczesną jesień.

Kasia Moś w beżowym zestawie © Instagram.com | kasiamos_official

Te dodatki będą stylowym uzupełnieniem

Co jeszcze można dodać do stylizacji z dresowym kompletem? W chłodniejsze dni warto sięgnąć po oversizowy kardigan albo długi płaszcz. Doskonale sprawdzą się również jeansowe kurtki i wysokie trampki. W kwestii dodatków można postawić na czapkę z daszkiem, delikatną biżuterię lub smartwatcha.

© Materiały WP

