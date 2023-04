Cała w koronkach. Wie, jak zwrócić na siebie uwagę

Heidi Klum na festiwalu Coachella

Co roku festiwal muzyczny Coachella przyciąga trendsetterów i influencerów z całego świata. Wśród śmietanki towarzyskiej nie zabrakło jurorki "America’s Got Talent". Tym razem Heidi postanowiła na subtelniejszy outfit, ale nie omieszkała dodać do niego dodatków. Wybrała oryginalną biżuterię i kapelusz, który przypominajął nakrycie głowy krasnoludka.