Cała w koronkach. Wskoczyła w obcisły kombinezon

Nie sposób nie zauważyć, że w ostatnim czasie Julia Kuczyńska ulubiła sobie szczególnie sukienki z wycięciami i obcisłe kombinezony. Styl femme fatale? W to jej graj. Teraz pochwaliła się serią zdjęć, na których pokryta koronkami pozuje na schodach. Wygląda na to, że ten zdobny materiał na dobre powrócił do łask, za czym bez chwili wytchnienia optowały marki bieliźniane.