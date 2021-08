Całkiem nowe spojrzenie. Oczy bez worków, cieni i zmarszczek

Skóra w tzw. strefie "T", często bardziej się błyszczy i wydziela więcej sebum, przez co łatwiej tam o powstanie trądziku. Skóra na policzkach jest delikatniejsza, więc ma słabsze naczynka, które mogą pękać. Najdelikatniejszymi miejscami na naszej twarzy jest jednak skóra pod oczami. To właśnie jej należy się najwięcej uwagi. Jest bardzo cienka i porusza się z każdym ruchem gałek ocznych. Kiedy się uśmiechamy czy złościmy, naskórek napina się w dany sposób. Jeśli jest osłabiony i wysuszony, szybciej zaczyna utrwalać naszą mimikę, która na stałe pozostaje na naszej twarzy w postaci zmarszczek. Aby temu zapobiec, powinnaś regularnie używać kremu pod oczy, który ukoi skórę, bez względu na jej stan. Dzięki naszemu poradnikowi zrobisz to dokładniej i lepiej, przez co jego składniki dużo łatwiej dotrą do nawet najgłębszych części skóry.