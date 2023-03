Camilla wspomina swoją matkę. Na jaką chorobę cierpiała Rosalind Shand?

Camilla Parker-Bowles to dosyć kontrowersyjna postać w rodzinie królewskiej. Choć z początku obwiniana była za rozpad małżeństwa Diany i Karola, ostatecznie wkupiła się w łaski Royalsów. Po ślubie, Camilla Parker-Bowles otrzymała tytuł księżnej Kornwalii. Królowa Elżbieta nie była zbyt szczęśliwa z faktu, że w przyszłości Camilla miałaby otrzymać tytuł królowej. To się zmieniło. Podczas świętowania uroczystości 70-lecia panowania na tronie Wielkiej Brytanii, Elżbieta II oznajmiła, że pragnie, aby po jej śmierci Camilla zyskała miano "królowej małżonki". Camilla od lat słynie z działalności charytatywnej i walki na rzecz osteoporozy. Zachęca osoby starsze do dbania o siebie i odpowiedniej profilaktyki. Z tą chorobą zmagała się również jej babcia.