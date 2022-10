Jak dwie krople wody! Tak wygląda siostra królowej małżonki Camilli

Królowa małżonka Camilla pokazała siostrę

Annabel Elliot jest młodsza od Camilli o dwa lata, nie jest to więc duża różnica wieku. Z powodu ogromnego podobieństwa panie jednak spokojnie można wziąć za bliźniaczki. Uderzająco zbliżone rysy twarzy to nie wszystko - siostry zdecydowały się bowiem nawet na podobne fryzury, co sprawia, że są jeszcze mocniej do siebie podobne.