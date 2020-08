Catherine Zeta-Jones złożyła synowi urodzinowe życzenia. Dylan Douglas skończył 20 lat

Jeszcze niedawno aktorka chwaliła się tym, że jej syn wybrał się na studia. Dylan Douglas uczy się na jednej z najbardziej prestiżowych amerykańskich uczelni -Brown University, która należy do tzw. "Ivy Legaue" wraz z Harvardem, Yale czy Columbią.

Aktorka do tej pory nieczęsto pokazywała się z młodzieńcem, jednak urodziny to doskonała okazja, by pochwalić się przystojnym synem. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mojego kochanego syna Dylana. 20 lat temu otrzymałam dar, który ciągle jest przy mnie. Jesteś światłem mojego życia i kocham cię od pierwszej chwili" - napisała.