CCC – zakupy online – jak to działa?

Zakupy w CCC bez wychodzenia z domu? Firma dołożyła starań, by było to przyjemne i łatwe doświadczenie, bez długiego czasu oczekiwania na zamówione produkty. Dzięki dostępnym w aplikacji mobilnej opcjom, klienci mogą skorzystać z usługi esize.me, przymierzać obuwie online, wyszukiwać za pomocą obrazu, czy złożyć zamówienie z dostawą do domu w zaledwie 90 minut. Dodatkowo kilka miesięcy temu światło dzienne ujrzała nowa odsłona Klubu CCC, którego członkowie zyskują coraz to atrakcyjniejsze oferty.