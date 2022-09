Celebrytki lansują… biurowe trendy. W stylizacji Pauliny Krupińskiej chętniej wrócisz z urlopu

Paulina Krupińska, choć już rozstała się z branżą modelingu na rzecz świata mediów, to nie pożegnała się z modą na dobre. Wciąż czerpie inspiracje z Fashion Weeków i sprawnie przemyca widowiskowe trendy do swoich codziennych stylizacji. Niedawno wybór Pauliny Krupińskiej padł na stylowy garnitur, który szybko stał się jej ulubionym strojem na planie programu "Dzień Dobry TVN". Z pewnością daleko mu do nudnego i zachowawczego. Bez zbędnych dodatków pozwala osiągnąć efekt "wow". Niektórzy sądzą, że włożenie garnituru damskiego do pracy to sukces murowany!