Izabela Janachowska i landrynkowy garnitur. Piękna stylizacja skomponowana w duchu nowego trendu

Izabela Janachowska dobrała do swojej różowej stylizacji delikatne pierścionki oraz dość masywny złoty łańcuch na szyję. Nawet paznokcie pomalowała na pudrowy róż, by były pod kolor garnituru, choć trzeba przyznać, że to neutralny manicure, który pasuje w zasadzie do wszystkiego. Prowadząca programów o tematyce ślubnej postawiła na nieco mocniejszy makijaż oka ograny cieniami do powiek w różach i brązach. Natomiast włosy z przedziałkiem po środku zostawiła rozpuszczone.