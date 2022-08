Co będzie modne w sezonie jesień/zima 2022? Znamy odpowiedź!

Jednym z topowych trendów na jesień i zimę 2022/2023 jest total look, czyli monochromatyczna stylizacja, którą promują domy mody Balmain, Givenchy i Louis Vuitton. W tym sezonie będziemy nosić od stóp do głów takie kolory, jak biel, beż i czerń, czyli totalną klasykę. Dlatego też nietrudno będzie zbudować ten look z ubrań zalegających szafie.