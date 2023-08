Celebrytki noszą "ziemniaczane" klapki. Też się do nich przekonasz

"Potato shoes" to jeden z największych przebojów ostatnich miesięcy. Warto się przekonać do tych butów, chociaż… w pierwszym momencie możesz nie być nimi zachwycona. Hitowym klapkom daleko do popularnego modelu Orfan marki Hermes, w których od kilku miesięcy non stop widywane są gwiazdy. Są zabudowane i nie są w oczywisty sposób "sexy". Ale na tym właśnie polega cały ich urok – są nietypowe i odróżniają, znające się na modzie, specjalistki od całej reszty. A to nie wszystko. Wystarczy raz wsunąć na stopy te klapki, żeby oczarować się komfortem, jaki gwarantują.