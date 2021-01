Céline Centino na operacje plastyczne wydała fortunę. Niebywałe, jak wyglądała kiedyś

Zoperowała piersi, bo nękali ją w szkole

Modelka, w wywiadzie dla "Daily Star” przyznała, że bardzo wcześnie zdecydowała o diametralnej zmianie wyglądu. – Byłam bardzo nieszczęśliwa. Gdy patrzyłam w lustro, czułam się okropnie, jak uwięziona we własnym ciele – relacjonuje. Céline zdradziła także, że od najmłodszych lat była dręczona w szkole, co na pewno wpłynęło na jej niską samoocenę. Inne dzieci miały mówić jej, że wygląda jak chłopiec i ma wielki nos. – W szkole nie miałam przyjaciół, przez co w ogóle nie chciałam tam chodzić – mówi modelka.