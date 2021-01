Cezary Pazura o szczepieniu dzieci: "My sobie nie możemy tego bagatelizować"

Gościem programu "Newsroom" WP był Cezary Pazura. Aktor na pytanie o to, czy zaszczepi swoje pociechy na COVID-19, jeśli szczepionka będzie dostępna dla najmłodszych, udzielił wyczerpującej odpowiedzi. "Od urodzenia wszystkie nasze dzieci są szczepione, na wszystkie zalecane przez MZ czy WHO choroby. [...] My tego przestrzegamy bardzo rygorystycznie" - stwierdził Pazura. Jak zauważył aktor, dzięki regularnemu kontaktowi z lekarką rodzinną, zdał sobie sprawę z tego, że szczepienie dzieci to sprawa życia i śmierci. "My sobie nie możemy tego bagatelizować" - przyznał na koniec.

Rozwiń