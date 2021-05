Cezary Pazura o wychowywaniu syna. "Nie jest łatwo w dzisiejszych czasach"

Cezary Pazura nie ukrywa, że zbudował wymarzoną rodzinę z Edytą Pazurą. Jednak zanim to nastąpiło, to przez wiele lat był samotnym ojcem. Pierwsza żona nie była łatwą osobą do stworzenia spokojnego domu. Kobieta zmagała się z uzależnieniami m.in. od narkotyków. W końcu zostawiła Cezarego samego z małą córką Anastazją. Odeszła w dniu 6. urodzin dziewczynki.