Pazura chce mieć kolejne dziecko? Co za wyznanie

Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, który z pewnością nie narzeka na brak propozycji pracy. Wszystko wskazuje więc na to, że gwiazdor ma duże szanse na przekonanie małżonki do powiększenia familii. Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za rodzinę Cezarego i Edyty Pazurów!