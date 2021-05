Edyta Pazura pokazała swoje biuro. Zszokowała internautów

- Generalnie office niekorporacyjny, trochę wilgotny, ale za to latem nie będę potrzebowała klimatyzacji. Żeby nie było, to stać mnie na wynajem biura, ale za te pieniądze wolę kupić dodatkowe belki materiałów i uszyć coś nowego. Plusem tego miejsca jest jeszcze to, że dzieciarnia dzięki producentom bajek animowanych boi się piwnicy i nie będzie mi przeszkadzać. Towar odebrany i ułożony, to przez weekend ogarnę podcast i tekst na blog, bo już wieje pustkami i dawno niczego nie wrzucałam.