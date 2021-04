Cezary Pazura po 2. dawce szczepionki. "Jestem bardzo szczęśliwy"

Pazura zaszczepił się właśnie 2. dawką szczepionki przeciw COVID-19 na Stadionie Narodowym. W rozmowie z Klaudiuszem Michalcem zapewnił, że jest bardzo szczęśliwy z tego powodu. - Rzeczywiście te igły są długie i nie wiem, czy to jest ból. Po pierwszej dawce mnie nie bolało. Miałem lekko podwyższoną temperaturę, do 37 stopni, ale my aktorzy mamy często podwyższoną temperaturę, bo działamy na emocjach - śmiał się aktor. - Dostałem Pfizera i nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Dla mnie ważny jest sam fakt, że jestem zaszczepiony i odporny na COVID - dodał. Pazura mówił również o wątpliwościach innych osób związanych ze szczepieniami. - Powiem szczerze, starałem się rozwiewać te wątpliwości. Szwagier pracuje w AstraZeneca i nic nie może mówić, ale tylko się uśmiechał pobłażliwie - wyjawił.

