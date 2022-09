Chcesz, aby twój zlew lśnił czystością? Niezawodny płyn do mycia przygotujesz w domu

płyn do naczyń;

kilka kropel ulubionego olejku zapachowego;

dwie szklanki sody oczyszczonej;

szczotka do czyszczenia zlewu;

słoik lub inny pojemnik ze szczelną pokrywką.

Do słoika wsyp odmierzoną ilość sody oczyszczonej. Następnie dodaj olejek i dokładnie wymieszaj te dwa składniki. Wtedy opłukujemy zlew wodą i dodajemy dwie łyżki przygotowanego preparatu. Do środka dodajemy odrobinę płynu do naczyń i czyścimy zlew z pomocą szczoteczki. Na koniec dokładnie spłukujemy zlew bieżącą wodą, a później wycieramy go do sucha ręcznikiem papierowym lub szmatką.