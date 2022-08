Wrzuć do zlewu i zalej wrzątkiem. Tak unikniesz wzywania hydraulika

Tak zapomnisz o brzydkim zapachu. Ten trik robi furorę w sieci

Okazuje się, że świetnym sposobem na to, by pozbyć się przykrych zapachów, jest wykorzystanie... kapsułki z płynem do prania ubrań. Wystarczy, że umieścimy ją w zlewie i zalejemy gorącą wodą, do momentu, aż się całkowicie rozpuści. Kapsułki nie są tak toksyczne, jak większość środków przeznaczonych do udrożniania rur, po których konieczne jest wietrzenie całej kuchni. Pamiętajmy jednak, że ta metoda sprawi jedynie, że pozbędziemy się na pewien czas nieprzyjemnych zapachów - udrożnianie rur to już zupełnie inna bajka!