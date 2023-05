Chcesz zachwycać wszystkich olśniewającym uśmiechem? Sprawdź, jak dbać o zęby

Nie bez powodu mówi się, że uśmiech jest najpiękniejszą ozdobą człowieka. Dzięki uśmiechowi możemy wyrażać emocje i zjednywać sobie ludzi. Warto więc zadbać o to, by był on nie tylko szczery i promienny, lecz także zdrowy. Sprawdź, jak dbać o zęby, aby móc cieszyć się pięknym uśmiechem.

Jaka dieta na zdrowe zęby?

By cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem, przede wszystkim musisz zwrócić uwagę na to, co jesz. Twoja dieta ma bowiem niebagatelny wpływ na stan twoich zębów i dziąseł. Jakie więc składniki odżywcze powinny znaleźć się w posiłkach, które spożywasz, aby twoje zęby były mocne i zdrowe?

Wapń i fosfor – te dwa składniki zapewniają twoim zębom odpowiednią twardość i odporności na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Znajdziesz je w nabiale – serach, jogurtach, kefirach oraz mleku.

Witamina A zapobiega nadmiernej kolonizacji jamy ustnej przez bakterie, zmniejszając w ten sposób ryzyko rozwoju próchnicy. Korzystnie wpływa także na tkanki przyzębia, wzmacniając je i odżywiając. Produkty bogate w witaminę A to m.in. jajka, marchew, jarmuż, szpinak, ale także mleko, przetwory mleczne, podroby zwierzęce.

Witamina D wspomaga proces remineralizacji szkliwa, co chroni zęby przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Dbaj więc o to, by w twoim jadłospisie znalazły się masło, tran, jajka, produkty mleczne czy tłuste ryby.

Witamina C dba o kondycję tkanek przyzębia, uszczelniając naczynia krwionośne, a tym samym zmniejszając ryzyko krwawień oraz spowalniając proces odsłaniania szyjek zębowych. Tę cenną witaminę znajdziesz w produktach takich jak: brokuły, paprykę, brukselkę, natkę pietruszki, truskawki, szpinak czy owoce cytrusowe (pomarańcza, cytryny, grejpfruty).

Aby zapobiegać rozwojowi próchnicy w jamie ustnej, warto także zrezygnować lub przynajmniej mocno ograniczyć spożycie cukrów prostych. Na poprawę koloru zębów pozytywnie wpłynie natomiast odstawienie substancji silnie barwiących takich jak kawa, herbata czy czerwone wino. Zbilansowana dieta to jednak za mało, by cieszyć się zdrowym uśmiechem. Poza odpowiednimi substancjami odżywczymi, które dostarczysz swojemu organizmowi, niezbędna będzie także właściwa higiena jamy ustnej.

Oclean X Pro Digital - zęby czyste jak nigdy przedtem!

Jak dbać o higienę jamy ustnej?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się pewnie oczywista – szczotkować zęby minimum dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Znaczenie ma jednak nie tylko to, ile razy myjemy zęby, lecz także, jak to robimy. Okazuje się bowiem, że zdecydowana większość z nas, bo aż 90%, nie myje zębów w prawidłowy sposób, pomijając pewne obszary jamy ustnej, zwłaszcza te trudno dostępne. Na szczęście są sposoby, by tego uniknąć – wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednią szczoteczkę, która pomoże ci określić, które miejsca wymagają twojej większej uwagi. Niemożliwe? Nie dla Oclean – pierwszej na świecie marki szczoteczek, która w czasie rzeczywistym skanuje twoją jamę ustną podczas mycia zębów. W modelu Oclean X Pro Digital po zakończonym szczotkowaniu na kolorowym ekranie możesz zobaczyć raport ze schematem zębów 3D, na którym czerwonym kolorem zaznaczone są niedokładnie doczyszczone miejsca, wymagające twojej dalszej uwagi. Dzięki temu można kontrolować, czy wszystkie obszary jamy ustnej zostały dokładnie wyczyszczone. Jeśli nie, szczoteczka zaproponuje dodatkowy cykl mycia o odpowiednim czasie trwania, podczas którego doczyścisz pominięte obszary. To bez wątpienia ogromna pomoc, zwłaszcza dla osób, które noszą aparat ortodontyczny, który utrudnia codzienną higienę jamy ustnej. Szczoteczka oferuje kilka programów mycia (jeden z nich możesz spersonalizować) i współdziała z dedykowaną aplikacją mobilną dostępną zarówno dla systemów Android, jak i iOS.



Dodatkową zaletą szczoteczki Oclean X Pro Digital jest supernowoczesny silnik magnetyczny Maglev, który zapewnia wysoką moc wibracji, jednocześnie dbając o to, by były one bezpieczne dla szkliwa i dziąseł. Nie musisz też martwić się o czas pracy na baterii – szczoteczka jest w stanie działać nawet do 30 dni na jednym ładowaniu, a jej naładowanie do pełna zajmuje zaledwie 3 godziny.

Biorąc pod uwagę to, że szczoteczka ma też elegancki i nowoczesny wygląd, dzięki któremu będzie ozdobą każdej łazienki, Oclean X Pro Digital doskonale sprawdzi się jako prezent, chociażby na zbliżający się Dzień Matki lub Dzień Dziecka. Teraz możesz podarować najbliższym piękny i zdrowy uśmiech nie tylko od święta.

Materiał sponsorowany przez Oclean