Chcesz zaoszczędzić? Korzystaj z pralki w tych godzinach

W naszych domach jest wiele urządzeń, które działają, pobierając prąd. Duża część z nich jest stale podłączona do kontaktów. Do tych sprzętów należą m.in. mikrofalówka, lodówka, zmywarka oraz pralka.

W przypadku taryfy G12 (gospodarstwa rolne), godzinowa stawka za prąd jest zmienna. Pozaszczytowa wynosi 0,32 zł, a szczytowa 0,62 zł za kWh. Jak rozkładają się te przedziały? Tzw. szczyt przedpołudniowy mamy od godziny 6:00 rano do 13:00. Później od godziny 13:00 do 15:00 mamy tańszy prąd. Następnie od 15:00 do 22:00 znów mamy godziny szczytu. Od 22:00 do 6:00 opłata za prąd znów maleje.