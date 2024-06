Nigdy nie mieszaj tych produktów. Możesz sobie zaszkodzić

Po pierwsze, nigdy nie mieszaj spirytusu oraz wybielacza. Doprowadza to bowiem do wydzielania się związku o nazwie chloroform, który źle wpływa na układ nerwowy oraz oddechowy, a także powoduje uszkodzenia skóry i oczu.

Na uwadze należy mieć też ocet, który niezwykle często pomaga nam przy sprzątaniu. Produktu absolutnie nie powinno się łączyć m.in. z wybielaczami i płynami do mycia toalet. Dlaczego? Chlor, który znajduje się w wymienionych detergentach, w reakcji z octem zacznie się ulatniać - jest to groźne dla naszego układu oddechowego.

Warto też mieć na uwadze, że jeżeli najpierw myjemy naczynia detergentem, a potem od razu sięgamy po ocet, aby nabłyszczyć naczynie, znów popełniamy błąd. W takiej sytuacji nietrudno o to, by chlor zaczął przedostawać się do powietrza, a to może nas kosztować podrażnienia.