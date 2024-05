Chciała buldożka. Pokazała, co wyrosło ze szczeniaka za 15 tys. zł

Internautka twierdzi, że jej padła ofiarą oszustwa. Pies, którego kupiła za niemałe pieniądze, po wyrośnięciu wcale nie przypomina buldożka francuskiego. Choć kocha go najmocniej na świecie, przyznaje, że czuje się oszukana.

Przed zakupem buldoga francuskiego należy jednak kilka razy się zastanowić. Psy te, podobnie jak pekińczyki, shih tzu, buldogi angielskie, mopsy i boksery, należą do tzw. ras brachycefalicznych i mają nienaturalnie skróconą trzewioczaszkę. To w konsekwencji może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, w tym syndromu ras krótkoczaszkowych (BOAS), a jego objawy mogą się nasilać w upalne dni.