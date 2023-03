Najdroższa rasa psów na świecie. Nawet 15 tys. zł za szczeniaka

Szczeniaki w cenie używanego samochodu

Niech nie zmyli was jego wygląd. Tak naprawdę to jedne z najbardziej przyjaznych psów na świecie. Mastify tybetańskie należą do największych domowych ras. Ich waga może dobić nawet do 70 kg. Ich znakiem charakterystycznym jest długa, gęsta sierść. Pochodzą z Tybetu, gdzie używano ich do pilnowania owiec. Bardzo dobrze odnajdują się w towarzystwie ludzi, których za wszelką cenę chcą ochronić przed ewentualnym zagrożeniem. Istnieje tylko kilkanaście tysięcy psów tej rasy, dlatego ich cena nie powinna dziwić. Za jednego szczeniaka w Polsce trzeba zapłacić nawet 15 tys. złotych.