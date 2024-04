Chcieli anulować ślub kościelny. Nigdy nie uprawiali seksu

Seks dla wielu par wydaje się być ważnym elementem udanego związku. Czasem jednak dochodzi do momentu, w którym przestaje istnieć. Seksuolog Michał Pozdał zdradził w książce Marty Szarejko "Terapeuci par. Historie z gabinetów", że najczęściej to seks jest wyrazem tego, co dzieje się pomiędzy kobietą a mężczyzną na głębszym poziomie. Pokazuje, że w związku bądź małżeństwie jest problem, który dotyczy innych kwestii.