Nie uprawiała seksu z mężem od dwóch lat. "Wariuję"

"Nie wiem, jak bardzo to się łączy z brakiem seksu, ale stałam się bardziej drażliwa, nerwowa, brakuje mi cierpliwości. Ale to chyba nic dziwnego, skoro moje potrzeby fizjologiczne pozostają niezaspokojone? Seks to zdrowie. Ja nawet rozumiem, że mój mąż tego obecnie nie potrzebuje, nie chce, ale chciałabym robić w łóżku wszystko to, na co nie miałam odwagi czy czasu wcześniej. I jak to pogodzić? Nie mam pojęcia" - czytamy.