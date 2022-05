Cher obchodzi 76 urodziny. Tak gwiazda zmieniła się na przestrzeni lat

Początki sławy

Cher zyskała popularność, będąc jeszcze w duecie Sonny&Cher. W 1965 roku zaśpiewali wspólnie piosenkę "I Got You Babe". Utwór stał się symbolem hippisowskiego ruchu w USA. Natomiast Cher zdobyła sympatię szerokiego grona słuchaczy, trafiając na międzynarodowe listy przebojów. Do kariery solowej zachęcał ją Sonny. Cher miała ogromną tremę przed samodzielnymi występami. W 1966 roku wydała swój pierwszy singiel "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)".