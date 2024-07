Pomysł na upały z Krakowa. "Byleby nie sadzić drzew"

Przez Polskę przetacza się fala upałów. Wysokie temperatury dają się we znaki szczególnie mieszkańcom miast, w których odczuwanie upału potęguje nadmiar betonu i brak terenów zielonych.

By przeciwdziałać skutkom intensywnych upałów, w Krakowie rozpoczęła się realizacja projektu CoolCo’s, w ramach którego - jak podaje "Gazeta Krakowska" - na dwóch przystankach autobusowych stanęły dodatkowe, zadaszone siedziska, otoczone kwiatami w doniczkach.

Na dwóch krakowskich przystankach stanęły drewniano-stalowe, zadaszone konstrukcje z miejscami do siedzenia oraz donicami wypełnionymi zielonymi roślinami. Z opisu na stronie projektu można się dowiedzieć, że CoolCo mają chronić pasażerów przed skutkami upałów, szczególnie w gęsto zaludnionych miejscach, gdzie dodatkowo brakuje zieleni.

Na działania krakowskich władz zareagowała mieszkająca na co dzień w Krakowie i aktywnie zaangażowana w sprawy miasta i ekologii posłanka Lewicy Razem Daria Gosek-Popiołek.

"W Krakowie bez zmian: zrobione zostanie wszystko, byleby nie sadzić drzew i likwidować miejskich wysp ciepła. Np. postawione zostaną drewniano-stalowe konstrukcje z zadaszeniem. Nic to, że drzewa i zieleń nie tylko lepiej chronią przed słońcem, ale i zapewniają lepszą retencję" - napisała w serwisie X.

"Dwie konstrukcje w dwóch punktach w mieście. Jesteśmy uratowani i przygotowani na kryzys klimatyczny!" - dodała zamieszczając odnośnik do artykułu "Gazety Krakowskiej".

