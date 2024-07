Zostawił torbę na rynku w Krakowie. Amerykanin był w szoku

Amerykanin postanowił przeprowadzić nietypowy eksperyment w centrum Krakowa. Wybrał najbardziej charakterystyczne miejsce w mieście - Rynek Główny. To właśnie tam, w letni dzień, postanowił zostawić swoją torbę na środku placu i sprawdzić, co się z nią stanie przez godzinę.

"Czy Kraków jest bezpieczny? Wierzymy, że tak, ale postanowiliśmy wystawić to na próbę. W letni dzień zostawiliśmy torbę bez opieki na godzinę na tętniącym życiem Rynku Głównym. Czy przetrwa, czy zostanie skradziona?" - napisali twórcy kanału "Goodtime Monty".

W pewnym momencie podniosła ją jedna z nastolatek, która brała udział w wycieczce szkolnej. Chwyciła przedmiot i poszła w stronę kolegów. Okazało się jednak, że wcale nie miała złych intencji. Myślała, że torba należy do któreś z jej koleżanek. Gdy zorientowała się, że tak nie jest, zwróciła ją na miejsce.

Eksperyment zakończył się po godzinie, a torba i jej zawartość wróciły do właściciela. "Polska jest bardzo bezpiecznym krajem" - podsumował autor nagrania.

Daily Express umieścił Kraków na siódmym miejscu na liście 10 najbezpieczniejszych miast Europy. To stawia go na równi z Monachium, Zurychem i Helsinkami pod względem bezpieczeństwa.

"Pewnego razu telefon wypadł mi z torby w parku. Szybko się zorientowałem i wróciłem 10 minut później, ale telefonu nie było. Kolega zadzwonił na mój numer i okazało się, że ktoś zabrał go na najbliższy komisariat policji" - pisze jeden z internautów.

"W moim mieście w Polsce zgubiłam telefon dwa razy i za każdym razem ktoś go znajdywał i oddawał" - czytamy w sekcji komentarzy.

