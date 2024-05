Mieszkańcy Krakowa zapytani o transport publiczny. 33 proc. nie znosi jednego

Na oficjalnym facebookowym profilu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie pojawiły się wyniki przeprowadzanej przez ostatnie dwa miesiące ankiety. Zebrane dane pokazały, że mieszkańcy dawnej stolicy Polski są zgodni co do tego, co najbardziej uprzykrza podróżowanie środkami transportu publicznego - takiej samej odpowiedzi udzielił co trzeci badany. Czego jeszcze dowiemy się z opublikowanych danych?