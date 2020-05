Chłopak Magdy krytykuje jej wygląd. Dziewczyna ma coraz większe kompleksy

Wpędzanie w kompleksy

Chłopak Magdy bez cienia skrępowania zwraca jej uwagę na nieestetyczne krostki na twarzy i sugeruje, żeby coś z nimi zrobiła. Tymczasem ona pomimo starań widzi, że nie do końca ma wpływ na zmiany skórne. Przejęta nieustannymi docinkami młoda kobieta założyła wątek na naszym forum WP Kafeteria.

Partner Magdy komentuje również jej sylwetkę. "Idź porób przysiady" - słyszy nieustannie z jego ust chociaż nie ma nadwagi i do tej pory uważała, że wygląda atrakcyjnie. Przez takie słowa dziewczyna czuje się coraz gorzej sama ze sobą i patrzy krytycznym okiem na siebie.

Są też i tacy, którzy proponują wcześniej przedyskutować jego zachowanie. "Myślę, że powinnaś stanowczo mu powiedzieć, że jego przytyki wyprawiają ciebie w spore zakłopotanie, a potem się zastanowić, czy chcesz spełniać jego wymagania odnośnie cery, czy nie i ewentualnie w sytuacji kiedy tak, to podjąć jakieś działania".

"Zapytaj się go autorko, dlaczego z tobą jest. Czy jest, aż taki zdesperowany by być z dziewczyną, która mu się nie podoba. Ciekawe co ci odpowie" - doradza kolejna.