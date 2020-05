Chodził z Meghan Markle do szkoły. "Wszyscy ją kochali, ale bawiła się chłopięcymi sercami"

"Usiadła mi na kolanach i zbliżyła swoją twarz do mojej" – tak o eksksiężnej Sussex mówi Nema Vand, który poznał ją w katolickiej szkole średniej.

Gwiazdor reality show "Shahs of Sunset" Nema Vand zdradził sekrety przeszłości Meghan Markle, o których wolałaby raczej żeby nie mówił. Żądny sławy 37-latek uznał jednak, że na miejscu jest opowiadać o dawnym życiu żony Harry'ego w podcaście "Reality Life with Kate Casey". Markle i Vand chodzili do jednego liceum w Los Angeles, gdzie obowiązywał podział na klasy żeńskie i męskie. Mieli jednak spędzać ze sobą dużo czasu.

Meghan Markle – liceum

– Dorastałem z nią. Byliśmy wieloletnimi przyjaciółmi. Meghan była o rok starsza i wspaniała. Wyróżniała się na tle innych dziewcząt. Wszyscy byli w niej zakochani. To słodka i kochana kobieta – zachwycał się dawną koleżanką celebryta. – Podziwialiśmy ją. Uważałem ją za dobrą koleżankę – dodał.

Następnie zdradził, że podkochiwał się w Markle, która została nawet królową balu maturalnego. Nie był jedynym, zauroczonym nią chłopcem. Ale to na niego raz zwróciła uwagę. – Ona doskonale wiedziała, co robi. Bawiła się chłopięcymi sercami jak prawdziwa mistrzyni. Pozwalaliśmy jej na to – wspominał mężczyzna. – Byliśmy kiedyś na imprezie i ona usiadła mi na kolanach. Zbliżyła twarz do mojej – relacjonował.

Nema przyznał, że dla 16-latka było to nie lada przeżycie. – Po persku wyszeptała: "Jesteś taki piękny". Byłem zaskoczony i spytałem, skąd zna ten język. Odpowiedziała: "Nauczyłam się od ciebie", a potem wstała i sobie poszła – przekonywał.

"Złamała serce mojemu przyjacielowi"

Celebryta mówił o Meghan w samych superlatywach, aż przypomniał sobie, co zrobiła jego koledze. – Jeśli tego słuchasz, to naprawdę złamałaś serce Gabe'owi – rzucił nieco żartobliwie. – Chodzili ze sobą w liceum. Po tym jak dostała rolę w "Suits", nadal miał z nią kontakt. Ale później przestała się do niego odzywać – wyjaśnił. Dodał, że Gabe bardzo przeżył jej zachowanie, bo cenił tę przyjaźń.

Nema przekonywał jednak potem, że nadal uwielbia Meghan i nie rozumiał ataków na nią po tym, jak z Harrym zdecydowali się opuścić brytyjski dwór. – To wspaniała dziewczyna – ocenił. – Ci, którzy ją krytykują, w ogóle jej nie znają. Nie dorastali z nią i nic o niej nie wiedzą – tak bronił byłej księżnej. Na koniec radził ludziom, by dali jej spokój, bo "jest dobrym człowiekiem".

Celebryta liczy, że teraz, gdy Markle jest w Los Angeles, uda im się odnowić znajomość.

