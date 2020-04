Sarah Ferguson o Meghan Markle i Kate. Przypadkowo potwierdziła konflikt księżnych

Księżna Cambridge wypełnia swoje obowiązki wzorcowo. Do roli żony przyszłego króla Anglii przygotowywała się 10 lat. Kiedy więc wreszcie książę William powiedział jej sakramentalne "tak", wiedziała, co robić. W zgoła innej sytuacji była Meghan Markle, która zanim poznała Harry'ego, słynęła z odważnych, feministycznych wypowiedzi. Ponad wszystko ukochała sobie wolność w wyrażaniu siebie i swoich poglądów. Jako małżonka księcia bardzo szybko musiała przyzwyczaić się do trzymania się z boku.

Kate Middleton i Meghan Markle – konflikt

Ekspresowe wejście do rodziny królewskiej wiele ją kosztowało. Brytyjskie media nie dawały jej spokoju i na każdym kroku porównywały ją do, ich zdaniem, lepszej pod każdym względem Kate. Nic dziwnego, że w pewnym momencie zaczęto mówić też o niechęci pań do siebie. Oficjalnie spotkały się w marcu i ze strony Middleton powiało widocznym chłodem. Niecałe dwa tygodnie po tzw. Megxicie, o konflikcie obecnej i byłej księżnej znów jest głośno. A to za sprawą Sarah Ferguson, byłej żony księcia Andrzeja.