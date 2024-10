Chorowała na nowotwór. Przestrzega kobiety przed częstym błędem

Ok, rozumiem

W 2019 r. wykryto u niej raka piersi. Anna Puślecka postanowiła wykorzystać walkę z chorobą do nagłaśniania tematów związanych z profilaktyką i wsparciem innych pacjentów.

Anna Puślecka co dzień pracuje jako dyrektor kreatywna wydarzeń związanych przede wszystkim z modą. Gdy sama zachorowała na raka piersi, postanowiła głośno walczyć o dostęp do leków, które wówczas nie były refundowane. Ostatnio w rozmowie z Plejadą opowiedziała o tym, co robiła, gdy dowiedziała się, że jest chora. Ma dla wszystkich konkretną radę.

Walczyła z nowotworem. Nie zamierzała chodzić w dresach

Gdy zachorowała, wiedziała, że nie może się poddać. Właśnie dlatego robiła wszystko, by pomóc nie tylko sobie, ale również innym w podobnej sytuacji. Okazało się, że lek, dzięki któremu może wyzdrowieć, nie jest w Polsce refundowany. Dzięki nagłośnieniu sprawy dziś wiele pacjentek może z niego korzystać bez obaw o koszty.

Anna Puślecka postanowiła iść jednak o krok dalej. Założyła bowiem "Klub zdrowia", czyli cykliczne spotkania, na których eksperci dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą temat nowotworów.

Dziś Puślecka nie ukrywa, że walka z nowotworem, nie była łatwa, jednak robiła wszystko, by go pokonać, co zresztą jej się udało. Wyznała, że podczas choroby, wygląd miał spory wpływ na jej ogólne samopoczucie.

"Sama podczas swojej choroby nie robiłam z siebie ofiary. To, że chorowałam, nie oznaczało, że będę chodzić w dresie, tylko dlatego, że jestem chora. To jest też pewnego rodzaju poddawanie się i utożsamianie z chorobą. Nie wolno tego robić" - mówiła w Plejadzie.

Czy wygląd ma znaczenie?

Wydawać by się mogło, że chorując na nowotwór, wygląd powinien być naszym ostatnim zmartwieniem. Okazuje się, że nic bardziej mylnego.

"To, jak się ubieramy, ma ogromne znaczenie. To jest pewien rodzaj poczucia kontroli, poprawia samopoczucie, zwiększa pewność siebie, daje komfort i przede wszystkim nasz styl jest formą wyrażania siebie. Jest tarczą i pancerzem" - zaznaczyła w tej samej rozmowie Anna Puślecka.

