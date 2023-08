"Jedna opcja to za mało". Anna Puślecka ambasadorką kampanii Onkofundacji Alivia

Wielokrotnie pisały do mnie kobiety chorujące na raka piersi, że jakiegoś leku nie da się kupić na receptę, co nie było prawdą, bo sama go kupowałam. Bywa też tak, że lekarze nie przepisują refundowanych leków, bo nie chce im się wypełniać stosownych dokumentów. To jest skandaliczne. My rozumiemy, że system jest przeładowany, że lekarze mają dużo pracy, ale przecież chodzi o nasze zdrowie i życie. Po to powstała kampania "Jedna opcja to za mało" - żeby pacjentki z rakiem piersi wiedziały, że mogą zawalczyć o to, aby być optymalnie i poprawnie leczone. Razem ze mną akcję wsparły także inne znane osoby jak Patrycja Kazadi, Maria Winiarska, Bogna Sworowska czy Lidia Popiel.